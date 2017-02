Pub

O prazo para validar as faturas já terminou e não vai ser alargado. Quem não conseguiu fazê-lo pode reclamar ou preencher os valores na declaração.

O Portal das Finanças registou ontem ao final do dia alguns período de indisponibilidade devido à concentração de um elevado número de acesso. Mas o prazo para validar as faturas não vai ser alargado, porque o código do IRS dá aos contribuintes um prazo (de 1 a 15 de março) para estes reclamarem se detetarem omissões ou desconformidades nas despesas ou no seu cálculo.

