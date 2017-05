Pub

A opção pelo gás natural é mais amiga do ambiente em comparação com os motores a gasóleo e a gasolina

O grupo Volkswagen continua à procura de formas alternativas de dar a volta à fraude das emissões nos carros a gasóleo. Tem apresentado nos últimos meses vários protótipos de carros elétricos para estarem à venda nos próximos anos. Mas, até lá, a transição poderá ser feita com carros a gás natural. O grupo alemão estará a negociar com os norte-americanos da Exxon Mobil e os russos da Gazprom, adiantou esta quarta-feira Matthias Müller, presidente executivo do grupo VW.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia