Pub

Carry, anúncio da Cadillac, tem criatividade da Publicis de Nova Iorque. Vai ser a campanha da marca da General Motors, nos Óscares, no domingo

Na América de Trump as marcas têm lançado várias campanhas com mensagens de união. A Cadillac é a mais recente a tentar ultrapassar os obstáculos da divisão política que tem gerado discussão no país e escolheu a cerimónia dos Óscares, um dos eventos com mais audiências depois do SuperBowl, como palco para essa mensagem. Vai ser no próximo domingo.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia