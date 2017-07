Pub

Esta viagem terá paragens em cidades como Filadélfia e Baltimore

Elon Musk recebeu na quinta-feira o "ok verbal" das autoridades norte-americanas para construir um túnel e ligar, através do sistema Hyperloop, as cidades de Nova Iorque e Washington no espaço de menos de meia hora. Depois desta autorização, o líder da Tesla pediu aos seus mais de 10 milhões de seguidores para pressionarem os governos locais a construírem este sistema.

