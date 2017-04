Pub

O Museu Coleção Berardo, em Lisboa, ocupa o 65.º lugar na lista dos 100 museus mais visitados do mundo em 2016, com 1.006.145 visitantes, segundo o The Art Newspaper, publicação internacional especializada em arte contemporânea.

