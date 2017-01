Pub

Steep Plastique vai investir até 2021 cerca de 50 milhões de euros e criar 250 empregos em Viana do Castelo.

Uma multinacional francesa do setor automóvel vai investir até 2021 cerca de 50 milhões de euros e criar 250 empregos em Viana do Castelo onde a nova fábrica do grupo começará a laborar em junho do próximo ano.

