Pub

Os homens ganham mais do que as mulheres. O setor do calçado já deu o exemplo ao eliminar essas diferenças por via do contrato coletivo

As mulheres ganham em média 824,99 euros mensais, menos 16,57% do que os homens, que auferem um salário de 990,05 euros, segundo as estatísticas do Ministério do Trabalho relativas a 2015. As desigualdades são uma realidade bem visível em quase todos os setores da economia, nomeadamente nas indústrias têxtil, vestuário e do couro (calçado incluído), onde o fosso supera os 20%, pese embora a estatística contenha valores superiores, em desfavor das mulheres, nas atividades artísticas e de desporto (-55,49%) ou na saúde e apoio social (-27,31%). As diferenças em mais de 20 setores de atividade são visíveis no seguinte quadro interativo extraído de dados do Ministério do Trabalho relativos a 2015.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia