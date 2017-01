Pub

O aumento das pensões em 0,5% chega em janeiro, mas a mudança no duodécimo do subsídio de Natal pode fazer com que recebam um valor mais baixo.

A generalidade dos pensionistas (da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações) poderão receber em janeiro um valor de reforma ligeiramente mais baixo do que no ano passado. A diferença deve-se apenas ao facto de em 2017, apenas metade do subsídio de Natal ser pago em duodécimos, chegando a outra metade no final do ano.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia