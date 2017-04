Pub

Pedido de autorização à União Europeia para avançar com novo reembolso antecipado ao FMI foi anunciado a 2 de abril. Autoridades já debatem tema

Ricardo Mourinho Félix, secretário de Estado das Finanças, apontou esta tarde que o governo já se encontra a discutir com o Mecanismo Europeu de Estabilidade a possibilidade de avançar com um novo reembolso antecipado ao FMI. Esta decisão já tinha sido avançada por João Leão, secretário de Estado do Orçamento, no início do mês.

