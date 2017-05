Pub

Em março, Moscovici explicou ao PE que dívida portuguesa já tem prazos "bastante alargados" e que não será debatido qualquer perdão. E elogiou o IGCP

As diferentes vias por que pode ser procurado um alívio do peso da dívida pública portuguesa "não estão nem nunca estiveram na ordem de trabalhos" da Comissão Europeia (CE). Quem o afirmou foi Pierre Moscovici, comissário europeu dos Assuntos Económicos, que em março último recusou a hipótese de se alongarem as maturidades dos empréstimos europeus cedidos à República.

