Introdução da tecnologia Autopilot do Model 3 suporta posição do banco de investimento norte-americano junto da marca de Elon Musk

O Model 3, o primeiro veículo de produção em série da Tesla, será 10 vezes mais seguro do que os outros carros. A opinião é do banco de investimento Morgan Stanley, que emitiu na noite de quinta-feira uma nota de research para a marca liderada por Elon Musk. A tecnologia é o grande suporte para a tese do Morgan Stanley.

