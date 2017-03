Pub

Os analistas da agência de 'rating' consideram positivo o prolongamento do prazo do pagamento do empréstimo do Fundo de Resolução.

A agência de notação financeira Moody"s vê como positivo para o setor bancário o facto de o Ministério das Finanças ter decidido prolongar o prazo do pagamento do empréstimo do Fundo de Resolução para 2046. "Este anúncio é positivo para os bancos portugueses porque os protege contra uma perda na venda do Novo Banco", é possível ler-se no comunicado da Moody"s.

