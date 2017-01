Pub

A agência de notação financeira avisa que crescimento económico modesto pode dificultar o concretizar de metas.

A agência de notação financeira Moody"s considera que, com o aumento de capital, o BCP está focado no plano estratégico para 2018. Contudo, "as metas podem ser desafiantes" para o banco, "devido às perspetivas modestas de crescimento económico para Portugal, que pode tornar difícil a redução do stock exposições problemáticas do banco".

