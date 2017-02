Pub

Acordo a assinar hoje contempla diferenciação entre voos de longo curso e de médio curso

Com a abertura da base aérea nº6 do Montijo a voos civis não haverá distinção entre companhias low-cost ou companhias tradicionais, mas haverá uma separação entre voos europeus e intercontinentais. Esta divisão vai ser confirmada hoje pelo governo na cerimónia de assinatura do acordo que fixa o Montijo como local para a extensão do aeroporto, e foi avançada ao Dinheiro Vivo pelo gabinete de Pedro Marques.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia