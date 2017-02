Pub

Solução de aeroporto complementar impulsionará a riqueza e emprego com a criação de novos 20 mil postos de trabalho diretos

Cinco anos. É este o tempo que levará o processo de conversão da base aérea nº 6 do Montijo num aeroporto civil. O primeiro passo para o lançamento do aeroporto complementar foi dado ontem com a assinatura de um memorando de entendimento entre a ANA e o Estado; os primeiros passageiros começam a chegar ao Montijo em 2022.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia