Apesar das críticas e pedidos de demissão as contas da Mutualista foram aprovadas com mais de 90% dos presentes a votar a favor

O presidente da Montepio Geral Associação Mutualista, António Tomás Correia, garantiu esta madrugada que sai "reforçado" na liderança da instituição depois de todos os pontos da assembleia-geral de acionistas, incluindo as contas de 2015 e 2016, terem sido aprovados com mais de 90% do capital representado a votar a favor.

