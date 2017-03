Pub

Tomás Correia, Associação Mutualista, dono do banco Caixa Económica Montepio Geral, frisou que as responsabilidades estão cobertas.

O presidente da Montepio Geral Associação Mutualista, garantiu esta tarde que não há necessidade de realizar um aumento de capital no banco do grupo, o Caixa Económica Montepio Geral, e frisou que as responsabilidades presentes no balanço estão corretas.

