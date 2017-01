Pub

O Montepio estima que o défice orçamental represente 2% do PIB este ano, acima da meta de 1,6% definida pelo Governo.

O banco Montepio estima que o défice orçamental represente 2% do PIB este ano, acima da meta definida pelo Governo, de acordo com um relatório com as previsões económicas de 2017 divulgado hoje.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia