Montepio geral cortou custos operacionais em 9,3% e encaixou mais 24% em comissões líquidas, totalizando 26,1 milhões de euros

A Caixa Económica Montepio Geral fechou as contas do primeiro trimestre do ano com um resultado líquido consolidado de 11,1 milhões, valor que representa “uma subida de 30,9 milhões de euros, suportada no reforço do negócio core”, segundo o comunicado agora divulgado.

