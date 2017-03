Pub

Associados reúnem em assembleia-geral na quinta-feira

Os associados da Montepio Geral Associação Mutualista (MGAM) votam na quinta-feira as contas da entidade dona do banco Caixa Económica Montepio Geral, em ambiente de grande tensão. A equipa de gestão da Mutualista, liderada por António Tomás Correia, terá de explicar as várias compras e vendas realizadas em 2016.

