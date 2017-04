Pub

Londres, Manchester e Birmingham passam a estar ligadas pela companhia que acredita que o Brexit não vai diminuir a procura para Portugal.

A companhia de baixo custo inglesa Monarch Airlines começa na próxima semana a operar no aeroporto do Porto com rotas para Londres e Manchester, tendo agora anunciado ainda a ligação a Birmingham. A aposta forte deverá resultar em 75 mil passageiros transportados até ao final de outubro, segundo informações de Ian Chambers, Chief Commercial Officer da Monarch.

