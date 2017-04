Pub

Dois jovens, que não se conheciam, acabaram por convergir no mesmo caminho: decidiram adicionar a agricultura às suas atividades profissionais.

São do Porto, mas já têm outros sotaques. Dois dos três jovens que no ano passado ganharam as bolsas atribuídas pela Academia do Centro de Frutologia da Compal, afinal, nem começaram as vidas como agricultores mas, seduzidos pela fruta, viram nela um compromisso de futuro, que selaram nas Beiras, onde instalaram as produções. Sem deixarem as atividades originais, candidataram-se ao PDR 2020 e aguardam a aprovação dos projetos. No terreno, as coisas já estão a avançar.

