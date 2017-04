Pub

O ministro da Agricultura anunciou a realização em Lisboa de um encontro sobre inovação na agricultura, em parceria com a União Europeia.

Lisboa vai receber, em outubro, um "evento pioneiro" sobre inovação na agricultura. O encontro vai realizar-se por iniciativa de Portugal, em parceria com a União Europeia, anunciou hoje o ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos. O Agri Innovation Summit (AIS 2017), que vai decorrer a 11 e 12 de outubro, "trará a Portugal o que de melhor se faz em matéria de inovação agrícola na Europa", referiu o ministro durante uma sessão na Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC), durante as comemorações dos 130 anos do estabelecimento de ensino.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia