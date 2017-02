Pub

O concurso público para o Terminal Vasco da Gama, estava inicialmente previsto para 2018, Ana Paula Vitorino pede urgência na conclusão dos estudos.

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, desafiou esta sexta-feira a Administração do Porto de Sines a concluir rapidamente os estudos prévios para poder lançar, ainda este ano, o concurso público para a construção do novo terminal Vasco da Gama.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia