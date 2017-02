Pub

Cofundador da Uniplaces quer lançar a startup para a estratosfera do empreendedorismo, com mais uma mão-cheia de mercados e novas contratações.

No início de 2012, três recém-licenciados decidiram juntar-se em Lisboa para criar uma empresa digital de alojamento universitário. Desde então, já muito aconteceu ao português Miguel Santo Amaro, ao argentino Mariano Kostelec e ao inglês Ben Grech. A Uniplaces teve a maior ronda de investimento Série A numa startup portuguesa, com 22 milhões de euros angariados. Sediou-se na estação do Rossio, em Lisboa, numa inauguração que contou com a presença do primeiro-ministro António Costa. Explorou novos mercados. Fez mais de uma centena de contratações. Cresceu 400% em 2016 e os fundadores querem o mesmo para 2017. A Uniplaces pode estar prestes a tornar-se um colosso do empreendedorismo português. No mês em que completa cinco anos, o Dinheiro Vivo e a TSF entrevistaram o cofundador Miguel Santo Amaro.

