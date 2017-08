Pub

O Windows vai ter uma nova funcionalidade: o Eye Control, que, para já, ainda só está em fase de testes.

A Microsoft está a desenvolver um sistema de reconhecimento ocular que permite controlar o computador através do movimento dos olhos, o Eye Control. A nova funcionalidade, que para já está apenas em fase de testes, vai estar disponível no Windows 10 - as datas ainda não são conhecidas. O jornal espanhol El Mundo avança que esta tecnologia está a ser desenvolvida em parceira com a empresa de inovação Tobii.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia