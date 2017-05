Pub

Num evento virado para a educação, a Microsoft apresentou uma versão mais leve do Windows 10 e o novo Surface Laptop, que custará mil euros

A Microsoft quer reconquistar terreno nas salas de aula com uma nova versão do seu sistema operativo. A tecnológica apresentou hoje o Windows 10 S, virado para a educação, cujas prioridades são a rapidez e a segurança. Estará disponível no verão e várias fabricantes parceiras irão apresentar novos computadores desenhados para o sistema, com preços muito mais baixos que o habitual - desde 189 dólares, segundo explicou o diretor da divisão de Windows e Dispositivos, Terry Myerson.

