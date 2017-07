Pub

A estação Vila do Conde Porto Fashion Outlet - Modivas resultou de uma parceria entre a Metro do Porto e o espaço comercial

Com 4,5 milhões de visitas anuais e mais de 1. 700 colaboradores, a grande superfície comercial quer que os clientes deixem o automóvel em casa. Para isso, investiu, em parceria com o Metro do Porto, 1,2 milhões de euros na construção desta nova estação, prevendo que mais de 1 milhão de pessoas, por ano, passem a deslocar-se de metro até ao VC Fashion Outlet.

