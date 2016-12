Pub

Linha verde vai funcionar com composições com seis carruagens entre as 21h de 31 de dezembro e 1h da manhã de 1 de janeiro

O Metro de Lisboa vai ter a linha azul em funcionamento durante toda a noite da passagem de ano. A empresa de transportes anunciou esta sexta-feira que vai ter uma "oferta de serviço adequada à procura que se espera nesta noite de festa".

