Metro de Lisboa deixará de parar na estação de Arroios durante ano e meio. Em causa estão obras de requalificação, saiba quais

As obras já estavam prometidas e agora avançam realmente. A partir desta quarta-feira, a estação de Arroios ficará encerrada. A reabertura só está prevista para 2019, altura em que aquela paragem da linha verde do Metro de Lisboa aparecerá com cara nova.

