Governo vai reger-se por um 'modelo por pontos' para definir quem progride ou não nas carreiras.

O descongelamento de carreiras na Função Pública, cujo processo tem inicio marcado para o princípio do próximo ano, deverá abranger mais de metade dos 500 mil trabalhadores do Estado. Essas são, pelo menos, as previsões do Governo que avança agora com o desenho da medida.

