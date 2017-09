Pub

"Vamos continuar a contribuir para uma formação de topo em Portugal e no estrangeiro", afirma Acting-Dean da Católica Lisbon.

O ranking do Financial Times "Global Masters in Management" colocou o mestrado em gestão da Católica School of Business & Economics como o 38º melhor do mundo, 14 posições acima da classificação anterior, comunicou a própria Católica. A Universidade destacou ainda que em termos de perspetivas de progressão na carreira, o seu mestrado é o terceiro melhor.

