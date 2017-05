Pub

Sociedade foi constituída a 19 de abril e conta com um capital social de três mil euros. Futebolista já aposta na restauração

O futebolista Leonel Messi poderá apostar em hotéis e apartamentos. O jogador do Barcelona, através da sua gestora de investimentos, Limecu España, criou a sociedade Explotaciones Rosotel, que também como objeto social a "hospedagem hoteleira, a exploração de negócios relacionados com o sector da hotelaria, em particular a gestão de bares e restaurantes e a aquisição, venda e propriedade de hotéis e apartamentos", de acordo com o registo tornado público esta quarta-feira.

