Responsáveis de desenvolvimento de software, seja para Android ou iOS, ou mesmo startups estão convidados a participar neste desafio

A Mercedes está a apostar no desenvolvimento de soluções de software para a indústria automóvel e está à procura de programadores criativos. A marca alemã do grupo Daimler, que conta com o centro de competências digital em Portugal desde o início de maio, já está a receber inscrições para o "Digital Challenge". Há um total de 30 mil euros em prémios.

