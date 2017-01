Pub

A retalhista espanhola começará por abrir portas, em 2019, no Norte do País. Em Matosinhos haverá um centro de degustação de produto e cozinhas

Matosinhos é o local escolhido pela Mercadona para instalar o primeiro centro de inovação em Portugal. A retalhista, que é líder em Espanha, estreia-se no nosso País em 2019 com a quatro novas lojas; antes, e para se adequar ao apetite e gosto dos portugueses, começará a testar produtos e alimentos neste centro com 1000 metros quadrados.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia