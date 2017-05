Pub

Nos últimos cinco anos, Portugal entrou no radar mundial. Hoje, o Financial Times traz a Lisboa a Cimeira do Luxo

Foi em outubro do ano passado que Jo Ellison regressou a Portugal, após 15 anos sem visitar o país. A editora de moda do jornal britânico Financial Times veio ver com os próprios olhos os motivos para tanto burburinho. "O mundo inteiro quer visitar Portugal. O renascimento do país nos últimos anos é incrível", conta em conversa telefónica ao Dinheiro Vivo, dias antes de aterrar em Lisboa, para onde quis trazer a Cimeira do Luxo, que arranca hoje na capital.

