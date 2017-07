Pub

Meo fechou junho com 3,451 milhões de casas ligadas com rede fibra, no âmbito do plano de expansão da operadora

O Meo fechou o segundo trimestre com receitas de 576 milhões de euros, um valor que representa um crescimento de 0,1%, comunicou o grupo Altice. Os donos do Meo registaram no período 5,957 milhões de receitas, mais 2,7% do que em relação ao trimestre homólogo do ano passado.

