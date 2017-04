Pub

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) afirma que está previsto "um decréscimo contínuo dos depósitos da administração central até 2019".

A UTAO alertou que a diminuição dos depósitos da administração central pode reduzir a confiança dos investidores em Portugal, defendendo que se deve manter uma relação de proporcionalidade com as necessidades de financiamento do Estado.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia