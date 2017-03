Pub

Número de trabalhadores por conta própria tem vindo a cair desde a chegada da troika a Portugal. Em 2016 eram 789 mil.

Podíamos ser levados a pensar que, com a crise, isto é, com o fecho de empresas e o consequente aumento do desemprego nos anos mais recentes, os trabalhadores independentes poderiam ter aumentado, na perspetiva de criarem o seu próprio emprego, ou até de criarem empregos adicionais.

Mas a realidade mostra outra situação: o número de trabalhadores independentes veio sempre a cair desde 2011, o ano da chegada da troika, de 992 mil para 789 mil no ano passado. E até os trabalhadores por conta própria empregadores também são agora menos do que aqueles que existiam em 2011: a queda foi de 244 mil para 219 mil (menos 25 mil), embora a evolução tenha tido oscilações ao longo dos seis anos, como atestam os dados solicitados ao Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

Fomos conhecer um pouco melhor estes empregadores. Embora não seja possível aferir quantos empregos criam, sabe-se, pelo INE, que exercem uma atividade independente, associados ou não, obtendo a sua remuneração de bens ou serviços que produzem, e que empregam "um ou vários trabalhadores por conta de outrem para trabalharem para a sua empresa".

É no Norte que se encontra a maior parte destes empregadores, com perto de 80 mil indivíduos, seguido da região centro, da Área Metropolitana de Lisboa, do Alentejo e do Algarve.

A maior parte dedica-se a atividades do setor dos serviços, com 145 mil patrões independentes, surgindo a indústria em segundo lugar e a agricultura por último. Esta estrutura replica-se em todas as regiões e vigorou assim desde 2011.

Apesar de o número de indivíduos ter diminuído, nota-se que o seu peso relativo aumentou no conjunto de todos os trabalhadores por conta própria (isolados e empregadores), subindo de 22,6% para quase 30%.

Anabela Carneiro, especialista em economia do trabalho e professora da Faculdade de Economia do Porto, considera que os independentes que dão emprego encontram-se, sobretudo, nas áreas da hotelaria e restauração e no comércio. Por outro lado, entende que a sua distribuição predominante no Norte está consistente com o facto de esta região ter o maior número de empresas.

Reportando-se a estudos já efetuados, assinala que as pessoas que se tornaram "empreendedoras por oportunidade" de negócio tendem a dar origem a projetos com taxas de sobrevivência baixas, o que ajudaria a explicar o declínio de independentes empregadores nos últimos anos. Será o caso de algumas startups: ao fim de três anos, só 50% sobrevivem, de acordo com um relatório da Informa D&B.

Por oposição, quem cria o seu projeto para sair do desemprego ("empreendedores por necessidade") está mais associado a taxas de sobrevivência superiores, embora apresente um pior desempenho em termos de crescimento de emprego e de produtividade do que "empreendedores por oportunidade", refere Anabela Carneiro, com base em estudos de 2016.

A docente também assinala que o número de independentes (isolados e empregadores) tem tido uma tendência de queda desde 1998. E reforça que, apesar de todas as políticas laborais que estimulam o autoemprego, certo é que "ao fim de dois ou três anos os negócios são dissolvidos ou transferidos".