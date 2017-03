Pub

Na exposição Fresh Paint Contemporary Art & Design Fair em Israel, há uma instalação de cortiça, de Rona Meyuchas, com o apoio da Corticeira Amorim

Na entrada do Museu de História Natural em Tel Aviv, em Israel, o visitantes serão surpreendidos até 1 de abril com uma mega instalação de cortiça "Blocks", da autoria de Rona Meyuchas-Koblenz, designer israelita sediada em Londres, fundadora e diretora do Kukka Studio, quando forem visitar a exposição Fresh Paint Contemporary Art & Design Fair.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia