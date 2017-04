Pub

O titular apenas tem de inserir o seu cartão no terminal do comerciante e colocar o indicador no sensor

A Mastercard apresentou esta quinta-feira um cartão de crédito que só pode ser utilizado depois da verificação da impressão digital. Este produto combina a tecnologia de chip dos cartões com as impressões digitais dos utilizadores. Este cartão pode ser utilizado em todo o mundo em terminais de pagamento EMV, ou seja, que leem cartões com chip.

