A Martifer fechou 2016 com um prejuízo de 43,6 milhões de euros, que compara com um lucro de 1,2 milhões de euros no ano anterior, divulgou hoje a empresa dedicada à construção metálica e energia solar.

