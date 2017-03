Pub

Vencedor do concurso deverá ser conhecido no outono deste ano. Empresa concorre com outras três à medição das audiências online no mercado espanhol

A Markdata está na corrida à medição das audiências digitais em Espanha. A empresa de medições do grupo Marktest é uma das quatro empresas chamadas pelo Conselho do IAB - Interactive Advertising Bureau em Espanha, organismo responsável pela medição das audiências, para participar no concurso.

