Entrevista a Mário Guedes, diretor-geral de Energia e Geologia

Qual é o potencial do lítio?

Em Portugal não existem reservas de lítio, existem recursos identificados. Isto significa que existe confiança em relação à sua existência, mas não existe aferição do seu potencial económico, ou seja, não se sabe é economicamente explorável. Para percebermos se existem reservas temos de procurar e investir em prospeção. Até agora, essa prospeção foi relativamente limitada. Temos potencial para recursos muito mais elevados.

O que está a ser feito a nível da prospeção?

Durante a década de 1990 até 2003 foi feito um largo trabalho de base para se identificar ocorrências. O trabalho que está a ser feito agora tem esse trabalho, até 2003, como base. Quem está a fazer a quantificação são as empresas privadas que estão a fazer prospeção.

Porque são empresas privadas e não o Estado a fazê-lo?

Porque não faz parte do modelo de desenvolvimento económico. Se há empresas privadas interessadas, não há necessidade de investir recursos públicos em algo que pode ser feito gratuitamente pelas empresas.

Como é que a economia portuguesa pode ganhar com a exploração do lítio?

Portugal tem um forte potencial, mas a produção de carbonato de lítio, que pode ser usado nas baterias, tem um custo enorme, o que não acontece, por exemplo, nos salares chilenos, onde o processo é natural. Nas condições atuais é economicamente inviável. Temos de investir no desenvolvimento e no aperfeiçoamento das tecnologias.

Porque nunca se fez nada antes?

Porque as cotações do carbonato de lítio nunca estiveram tão altas. E também não há portugueses a investir. Os industriais do setor mineiro em Portugal extinguiram-se.

Em que zonas está o maior potencial?

À volta da serra d'Arga, no Alto Minho, em Montalegre, em Mangualde e entre Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel e Trancoso.