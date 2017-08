Pub

O dono da Douro Azul aposta na hotelaria, no Porto, e nos cruzeiros transatlânticos. O turismo ainda pode crescer muito.

Mário Ferreira é o dono da Douro Azul. Um empresário do Norte, mas que já está presente em rios como o Sena ou o Nilo e que quer levar a sua marca até ao Amazonas, quando o clima político brasileiro amainar, e planeia também chegar à Antártida com os seus navios de cruzeiro. Como empresário do turismo, que também já investe em hotelaria, não tem intenções de investir na zona de Lisboa, por considerar que é um mercado sobrelotado e inflacionado nos preços.

