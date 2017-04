Pub

Antiga ministra das Finanças acredita que solução de venda com permanência do Estado terá fatura a pagar

Maria Luís Albuquerque acredita que os contribuintes vão acabar por suportar grande parte do custo da venda parcial do Novo Banco ao fundo Lone Star. "Há pouco mais de um mês, o Governo reviu as condições desse empréstimo e passou de um prazo relativamente curto para um empréstimo a 30 anos, com uma taxa de juro que é muito inferior àquilo que o dinheiro a 30 anos custaria ao Estado. Isso significa, de facto, que os contribuintes vão suportar uma parte do custo", disse em entrevista à Rádio Renascença.

