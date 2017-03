Pub

Movimento de apoio à fábrica de baterias da Tesla apresenta primeiras conclusões de estudo em 21 de março

Marcelo Rebelo de Sousa quer saber as conclusões do estudo elaborado pelo movimento "Bring Tesla Gigafactory to Portugal" e que será apresentado na terça-feira, 21 de março, em Lisboa. O interesse do Presidente da República foi dado conta esta segunda-feira pelo movimento ao Dinheiro Vivo, que refere a resposta do chefe de Estado ao convite feito para a sessão de apresentação do estudo.

