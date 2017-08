Pub

Símbolo do nazi foi opção da KA Designs, mas a ideia não foi bem aceite

Uma marca de roupa norte-americana está a causar muita polémica por ter decidido usar uma suástica, símbolo adotado pelo nazismo, em algumas das suas peças de roupa.

A KA Design é a empresa em questão, tendo utilizado esse mesmo desenho em peças como camisolas ou T-shirts. A suástica está pintada com as cores do arco-íris, numa alusão ao movimento LGBT, acompanhadas também de palavras como paz, zen e amor, sendo que a companhia não entende que haja razões para polémicas.

"Realmente vemos o símbolo em sua forma e estética e gostaríamos de compartilhar a beleza do símbolo separado do ódio que lhe é associado. Este projeto é apenas o primeiro passo do nosso "plano mestre" e estamos animados sobre o que o futuro nos dará ', diz Dazed, da KA Designs ao site britânico "Metro".

De acordo com o canal de notícias BBC as peças chegaram a estar disponíveis para comprar na loja online Teespring, mas esta acabou por remover os produtos da KA Designs devido a "problemas de conteúdo".

Refira-se que a marca chegou a publicar um vídeo sobre este tema e o mesmo ultrapassou os nove mil comentários, a grande maioria revelando-se bastante crítico para com a opção da empresa