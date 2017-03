Pub

O eixo da qualificação do Programa Nacional de Reformas (PNR) conta com um orçamento de 8,4 mil milhões de euros.

Doze milhões de euros é o valor que o governo irá investir no ano letivo de 2017/2018 para fazer chegar manuais escolares gratuitos a quase 400 mil alunos que frequentem o 1.º ciclo do ensino básico, revelou o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, em entrevista ao DN. O grande objetivo é reduzir para metade o insucesso escolar no ensino básico, de 10% para 5%. A medida insere-se no plano nacional de combate ao insucesso escolar, que amanhã estará em debate em Setúbal.

