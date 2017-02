Pub

The Line é o novo conceito de loja da Mango que chega a Portugal. É a nova aposta da marca em um dos seus dez mercados mais relevantes a nível mundial

Há muito tempo que a Mango andava à procura de um espaço assim em Portugal. Foram precisos 25 anos após a abertura da primeira loja em Coimbra, mas a marca espanhola finalmente abriu a sua primeira megastore em Lisboa: no Chiado. "Vai ser a maior flagship store em Portugal e uma das maiores em toda a cadeia da Mango, com 1700 m2 de área de vendas, incluindo todas as linhas de produto, e já com o novo conceito de loja: The Line. "É a primeira vez que o vamos ver em Portugal", adianta Daniel López, vice-presidente da Mango.

